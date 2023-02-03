Подоляк констатував, що план Путіна "заморозити" українців провалився

Українці не просять про капітуляцію через проблеми з електрикою та водопостачанням, повідомляє Ділова столиця.

Про це на Twitter написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Тим часом непомітно розпочався останній місяць зими. За планом (президента Росії Володимира Путіна — "ДС") Путіна Україна мала бути без опалення та електрики, а українці вимагати від уряду капітуляції. План провалився, як і попередні. Не вдасться і план "великого наступу". А буде український план: деокупація, репарації, трибунал" , — зазначив Подоляк.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення РФ, Володимир Путін знову переоцінив можливості російських збройних сил. Новий наступ окупантів у лютому має шанси завершитись передчасно.