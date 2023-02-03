Зеленський: Ми не втратимо жодного дня в роботі задля зближення України та ЄС

Мета України на саміті з Європейським Союзом, якийвідбувся у п'ятницю, 3 лютого, досить чітка, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент Володимир Зеленский, повідомляє його Telegram.

За його словами, Україна зробить всі необхідні кроки для того, щоб якнайшвидше отримати членство ЄС.

"Наша мета абсолютно чітка: початок переговорів про членство України в Європейському Союзі. Ми не втратимо жодного дня в роботі задля зближення України та ЄС" , - сказав президент.

Він звернув увагу на те, що Україна досить успішно та швидко виконує програму вступу, і це має позитивний вплив на державу.

Загалом в уряді вважають, що наша країна може стати членом Євросоюзу протягом найближчих двох років. Тобто поточний дедлайн позначено кінцем 2024 року.

У той же час можуть з'явитися й інші умови з поправкою на російсько-українську війну. Зокрема, заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський цього тижня заявив, що спочатку Україні необхідно допомогти здобути перемогу.