Президент Євроради: Кремль нас не залякає, Україна буде членом ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Євросоюз не припинить підтримку України попри погрози Кремля і Україна стане членом ЄС, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив на пресконференції у Києві після саміт Україна-ЄС.

"Цей саміт надсилає два чітких меседжі: перший – для вас і для людей України – ЄС буде підтримувати вас у всі можливі способи. Кремль нас не залякав і не залякає. Тому що ЄС і Україна – родина" , - сказав Мішель.

"І другий меседж – майбутнє України всередині Європейського союзу. Українці зробили чіткий вибір на користь свободи, демократії і верховенства права. Ваша майбутнє разом з нами у нашому спільному Європейському союзі. Ваша доля – це наша доля" , - додав голова Євроради.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна заслуговує вже цього року підійти до початку переговорів про членство в Європейському Союзі.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, перебуваючи в Києві, висловила думку, що Україна стане членом Європейського Союзу.