Нацполіція: Раднику заступника міністра оборони вручили підозру в розкраданні 1,7 млрд грн

Раднику заступника міністра оборони повідомили про підозру в заволодінні 1,7 млрд грн під час закупівлі товарів для ЗСУ, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у п’ятницю, 3 лютого.

За версією слідства, радник у 2022 році вступив у змову з приватною структурою для розкрадання грошей на закупівлю товарів військового призначення. Структура отримала понад 1,7 млрд грн передоплати, але не виконала договірні зобов'язання і не поставила вчасно потрібну кількість товару (касок, бронежилетів тощо), державі було завдано збитків на суму понад 1,7 млрд грн.

Раднику заступника міністра повідомили про підозру в заволодінні коштами Міноборони в особливо великих розмірах (ч.5 ст. 191 КК України), у нього провели обшуки. Підозрюваному загрожує від семи до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю до трьох років.

Раніше в цій же справі підозру отримали директор підприємства та двоє фігурантів, арештовано понад 55 млн грн і корпоративні права фігурантів на суму понад 50 млн доларів.