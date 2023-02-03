Міністр обороны: Польща починає навчати українських військових воювати на Leopard

Українські військові пройшли відбір і незабаром почнуть навчання на танках Leopard в Польщі, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у Києві в п’ятницю, повідомляє видання Niezalezna.

"Важка бронетехніка має ключове значення для захисту України від російської агресії. З заявами виступили наші колеги, міністри оборони країн, які мають танки Leopard. Остаточну декларацію чекаємо до середини лютого" , - сказав Блащак.

Він нагадав, що першим етапом процесу передачі танків Україні є навчання українських військових.

"Польща вже долучилася до цього навчання, українські солдати пройшли відбір. Незабаром українські солдати будуть тренуватися на танках Leopard" , - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Польща хоче підготувати українські екіпажі Leopard 2 за п’ять тижнів.

Польща однією з перших оголосила про готовність передати Україні одну роту Leopard, тобто 14 одиниць.