Міністр обороны: Польща починає навчати українських військових воювати на Leopard
Українські військові пройшли відбір і незабаром почнуть навчання на танках Leopard в Польщі, повідомляє Європейська правда.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у Києві в п’ятницю, повідомляє видання Niezalezna.
"Важка бронетехніка має ключове значення для захисту України від російської агресії. З заявами виступили наші колеги, міністри оборони країн, які мають танки Leopard. Остаточну декларацію чекаємо до середини лютого", - сказав Блащак.
Він нагадав, що першим етапом процесу передачі танків Україні є навчання українських військових.
"Польща вже долучилася до цього навчання, українські солдати пройшли відбір. Незабаром українські солдати будуть тренуватися на танках Leopard", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що Польща хоче підготувати українські екіпажі Leopard 2 за п’ять тижнів.
Польща однією з перших оголосила про готовність передати Україні одну роту Leopard, тобто 14 одиниць.