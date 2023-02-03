США оголосили про новий пакет військової допомоги для України

Сполучені Штати Америки офіційно надають черговий великий пакет військової допомоги для України, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер на брифінгу.

"Сьогодні Міністерство оборони США оголошує, що виділяє новий пакет допомоги для України на суму 2,2 млрд доларів" , - заявив він.

Пакет включає протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси, а також звичайні та далекобійні ракети для HIMARS.

Таким чином, з моменту повномасштабного вторгнення Росії військова допомога США Україні досягла 29,3 мільярда доларів.

Зазначимо, на початку тижня стало відомо про плани адміністрації Джо Байдена включити далекобійні ракети Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) до чергового пакету військової допомоги обсягом 2,2 млрд доларів.

За даними західних ЗМІ, до цього ж пакету мали увійти протитанкові системи Javelin та допоміжне обладнання для Patriot.