Боррель: ЄС передав ЗСУ вантажівки, позашляховики та машини швидкої допомоги

Європейський союз передав Збройним силам України вантажівки, позашляховики та карети швидкої допомоги, повідомляє Європейська правда.

Про це написав у Twitter глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Ще один конкретний приклад підтримки Збройних Сил України у захисті своєї території, суверенітету та населення: сьогодні для ЗСУ прибули нові вантажівки підвищеної прохідності, передані Європейським фондом миру" , - йдеться у повідомленні.

Another concrete example of support to Ukrainian Armed Forces to defend their territory, sovereignty and population:Today new off-road trucks arrived in UA under the EPF.In total- 13 new off-road trucks to transport military forces- 94 off-road trucks- 50 ambulances(1/2) pic.twitter.com/jPdIYk9Dp6 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 3, 2023

Україна отримала 13 нових вантажівок підвищеної прохідності для перевезення військових, 94 авто підвищеної прохідності та 50 карет швидкої допомоги.

"І це ще не все. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, - додав Боррель.

Як відомо, Боррель 2-3 лютого перебував у Києві з керівниками ЄС, для проведення консультацій з українським урядом та саміту Україна-ЄС.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Києві оголосила про виділення першого мільярда євро на відновлення руйнувань від війни Росії проти України відповідно до плану "Швидкого відновлення".