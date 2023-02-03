Резніков розповів про переговори щодо авіації для України: що це буде

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що ведуться переговори із західними партнерами про пошуку платформи для надання Україні тактичної авіації, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Міноборони у Telegram.

"Що це буде – F-16, Gripеn – це питання дискусій з партнерами з країн НАТО".

Резніков додав, що з огляду на ймовірний наступ росіян, Україна веде переговори про отримання далекобійних засобів ураження з дальністю від 150 км.

За його словами, таке озброєння, на прикладі РСЗО HIMARS, довело свою ефективність на полі бою.

"Вони бояться HIMARS, тому всі свої важливі склади з паливом, амуніцією, командні пункти винесли за 120 км від лінії фронту. Тому ми обговорюємо з партнерами засоби ураження дальністю 150 км. Тоді ми зможемо в місця концентрації ворога завдавати ураження і не дати піти їм в цей наступ легкою прогулянкою".

Про це Резніков заявив на спільній пресконференції з віце-прем’єр міністром-міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком у Києві.