Резніков: Нові танки будуть використовуватися для контрнаступу
Українські сили будуть використовувати нові танки, які країни НАТО готові передати Україні, для контрнаступу, повідомляє Новое время.
Про це повідомив голова Міноборони України Олексій Резніков на спільній пресконференції з віцепрем'єр-міністром Республіки Польща Маріушем Блащаком.
"Танкова коаліція" з основними танками країн НАТО нам потрібна для контрнаступу. Тобто ми будем використовувати їх як «сталевий кулак» для того, щоб пробивати їх лінію оборони тоді, коли ці корпуси будуть готові", - сказав міністр.
Резніков уточнив, що Генштаб самостійно вирішить, де атакувати окупантів. Міністр зазначив, що для стримування можливого нового російського наступу на півдні та сході ЗСУ будуть використовувати ресурси, насамперед 155-мм артилерію та інші засоби ураження.
"Тому ми сьогодні говоримо, що пріоритетом на полі бою залишається 155 мм артилерія та снаряди до неї", - наголосив він.
25 січня Німеччина після довгих вагань схвалила передачу Україні 14 танків Leopard 2 та їхній реекспорт із країн-партнерів. У той же день США оголосили про майбутнє відправлення на фронт 31 танка Abrams. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що перші танки можуть відправити в Україну до кінця березня.
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає 120-140 сучасних західних танків у першій хвилі. За його словами, танкова коаліція вже налічує 12 країн-учасниць.
Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що для наступу захисникам України потрібно 300-500 танків.