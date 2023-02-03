Зеленський підбив підсумки саміту Україна-ЄС

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення в п’ятницю, 3 лютого, підбив підсумки саміту Україна-ЄС у Києві, повідомляє Новое время.

Глава держави розповів, що учасники саміту обговорювали десятий санкційний пакет ЄС, реформи в Україні, фінансову співпрацю, відновлення інфраструктури та реалізацію Fast Recovery Plan.

"Ми маємо доволі конкретні домовленості з нашими партнерами про те, як Україна стане ще ближчою із ЄС… Ми говорили і говоримо вже як учасники європейської спільноти. І працюємо, щоб зафіксувати це де-юре. Є розуміння, що почати переговори про членство України у Євросоюзі можна цього року. Є розуміння партнерами також і того, що цього року маємо, як і торік, незмінно посилювати оборонну підтримку нашої держави й тиск на Росію, зокрема санкційний тиск" , — наголосив Зеленський.

Президент також озвучив інші результати саміту:

готується більша інтеграція України у внутрішній ринок ЄС;

є конкретика в напрямі нової системи дитячих інтернатів в Україні — наша країна разом із ЄС готує реформу, буде створено відповідний офіс;

Євросоюз офіційно підтримав українську формулу миру, сторони домовились про конкретну допомогу ЄС у її реалізації.

3 лютого у Києві відбувся саміт Україна — ЄС, в якому Україна вперше взяла участь у статусі кандидата на вступ до Євросоюзу.

Напередодні для участі у спільному з Кабміном урядовому засіданні до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель і 15 єврокомісарів. У п'ятницю до столиці України приїхав також президент Євроради Шарль Мішель.

3 лютого у Києві відбувся саміт Україна — ЄС, в якому Україна вперше взяла участь у статусі кандидата на вступ до Євросоюзу.