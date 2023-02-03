Нетаньягу: Ізраїль готовий надати Україні "військові речі"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом Франції заявив, що готовий відправити в Україну "військові речі", але не готовий зайти надто далеко, щоб не спровокувати Росію, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Times of Israel.

"Щодо України, Нетаньягу висловив готовність відправити до Києва "військові речі", за словами чиновника, обізнаного з перебігом розмови.

При цьому він підкреслив, що не може зайти надто далеко, щоб не спровокувати Росію".

В офісі прем'єра Ізраїлю відмовилися коментувати цю розмову.

На брифінгу з журналістами Нетаньягу сказав лише, що "я пояснив нашу політику. Він добре знає це питання".

Він також не говорив про майбутню поїздку міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена до Києва.

Крім того, Нетаньягу сказав президенту Франції Еммануелю Макрону, що "ще занадто рано думати про посередництво", і пояснив, що не буде просувати свою роль посередника між Росією і Україною, поки Україна, Росія і США не попросять його про це.

Нетаньягу заявив, що розглядає питання щодо надання Україні військової допомоги, включаючи ізраїльську систему протиповітряної оборони "Залізний купол".

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