Генпрокурор США дозволив передати Україні конфісковані кошти олігарха РФ

Сьогодні, 3 лютого, генеральний прокурор США вперше дозволив передати конфісковані кошти російського олігарха Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

Під час зустрічі з генеральним прокурором України Андрієм Костіним генеральний прокурор США Меррік Гарленд оголосив про першу передачу конфіскованих активів через санкцій проти російського олігарха.

"Сьогодні я оголошую, що дозволив першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні... Ці конфісковані активи з'явились після того, як я оголосив у квітні минулого року про висунення обвинувачення зазначеному російському олігарху Костянтину Малофєєву за звинуваченнями в ухиленні від санкцій" - сказав Гарленд.

Він пояснив, що згідно його сьогоднішнього дозволу, надалі вилучені кошти будуть передані Держдепу на підтримку народу України.

"Сьогодні ми спостерігаємо дозвіл на передачу конфіскованих активів у розмірі 5,4 мільйона доларів США Державному департаменту з метою відновлення зруйнованої війною України" , - додав Костін.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомляли, що США можуть конфіскувати гроші олігарха Малофєєва та передати їх Україні.