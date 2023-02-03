Канада ввела нові санкції проти Росії: хто потрапив до списку

Уряд Канади запровадив нові санкції проти Росії за військове вторгнення в Україну. До списку санкцій потрапили 38 фізичних та 16 юридичних осіб, які причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Канади.

До списку санкцій зокрема потрапили:

державна медіакомпанія "Росія сьогодні", що об'єднує російськомовні інформаційні ресурси РІА Новини, ПРАЙМ, ІноСМІ, СТРУМ, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator та Arctic.ru;

United World International та Фонд боротьби з репресіями, суб'єкти дезінформації, тісно пов'язані із засновником та власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

співак Микола Басков, який відвідував російські війська на окупованих територіях України та виступав на провоєнному та прорежимному концерті на Червоній площі у Москві на підтримку незаконної анексії української території.

"Канада робить активні кроки у боротьбі з російською дезінформацією в рамках своїх зусиль щодо підтримки України. Не можна допустити, щоб культурні ікони та медійні організації вільно використовували свій статус для пропаганди брехні та невиправданої підтримки війни Путіна" , - заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.

Згідно з опублікованим списком санкцій, під обмеження також потрапили:

Михайло Боярський;

Марат Башаров;

Діма Білан;

Лариса Доліна;

Михаїл Галустян;

Микола Расторгуєв;

Олег Газманов;

Поліна Гагаріна;

Надія Бабкіна;

Ірина Аллєгрова;

Максим Аверін;

Дмитро Дюжев та інші.

Нагадаємо, раніше до парламенту Канади внесли петицію з вимогою офіційно визнати Росію країною-спонсором тероризму.