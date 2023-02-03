Канада ввела нові санкції проти Росії: хто потрапив до списку

Канада ввела нові санкції проти Росії: хто потрапив до списку
Фото: Рixabay

Уряд Канади запровадив нові санкції проти Росії за військове вторгнення в Україну. До списку санкцій потрапили 38 фізичних та 16 юридичних осіб, які причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Канади.

До списку санкцій зокрема потрапили:

  • державна медіакомпанія "Росія сьогодні", що об'єднує російськомовні інформаційні ресурси РІА Новини, ПРАЙМ, ІноСМІ, СТРУМ, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator та Arctic.ru;
  • United World International та Фонд боротьби з репресіями, суб'єкти дезінформації, тісно пов'язані із засновником та власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.
  • співак Микола Басков, який відвідував російські війська на окупованих територіях України та виступав на провоєнному та прорежимному концерті на Червоній площі у Москві на підтримку незаконної анексії української території.
"Канада робить активні кроки у боротьбі з російською дезінформацією в рамках своїх зусиль щодо підтримки України. Не можна допустити, щоб культурні ікони та медійні організації вільно використовували свій статус для пропаганди брехні та невиправданої підтримки війни Путіна", - заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.

Згідно з опублікованим списком санкцій, під обмеження також потрапили:

  • Михайло Боярський;
  • Марат Башаров;
  • Діма Білан;
  • Лариса Доліна;
  • Михаїл Галустян;
  • Микола Расторгуєв;
  • Олег Газманов;
  • Поліна Гагаріна;
  • Надія Бабкіна;
  • Ірина Аллєгрова;
  • Максим Аверін;
  • Дмитро Дюжев та інші.

Нагадаємо, раніше до парламенту Канади внесли петицію з вимогою офіційно визнати Росію країною-спонсором тероризму.

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