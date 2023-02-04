ДТЕК: В Одесі діють аварійні відключення через аварію на підстанції

Через масштабну аварію на підстанції в Одесі в п’ятницю, 3 лютого, було знеструмлено три райони, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі у Facebook.

"У зв'язку з масштабною аварією на підстанції НЕК Укренерго тимчасово знеструмлено Суворовський, Приморський та Малинівський райони Одеси і частину Одеського району" , — уточнили в ДТЕК.

Було знеструмлено об'єкти критичної інфраструктури, промисловість і побутових користувачів. У компанії заявили, що енергетики усувають аварію, графіки відключень тимчасово не діють.

"Готуємо новий графік з урахуванням поточної складної ситуації в енергосистемі після останніх масованих обстрілів. Він дозволить споживачам на Одещині орієнтуватися, коли в їхніх будинках буде стабільно електроенергія і коли її точно не буде" , — додали в ДТЕК.

Компанія Укренерго порівняно з п'ятницею встановила на суботу, 4 лютого, підвищені денні ліміти споживання електроенергії.

Аварійні відключення світла будуть лише в Одесі та області через пошкодження енергоінфраструктури внаслідок російських атак 26 січня.