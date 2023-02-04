В ЦРУ вважають, що Китай може напасти на Тайвань до 2027 року

В Центральному розвідувальному управлінні США вважають, що до 2027 року Китай може створити передумови для військового вторгнення в Тайвань, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє японське видання NHK.

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що американська розвідка має дані, згідно до яких глава китаю Сі Цзіньпін готує збройні сили до вторгнення в Тайвань до 2027 року.

"Це не означає, що він має намір розпочати вторгнення у 2027 році або будь-якого іншого року, але це нагадування про серйозність його намірів та його амбіцій" , - сказав директор ЦРУ.

Бернс наголосив, що "не став би недооцінювати амбіції Сі щодо Тайваню".

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що американські аналітики змоделювали 24 сценарії бойових дій США і Тайваню проти Китаю та визначили ймовірних переможців. Раніше ми писали, що США, Японія та союзники посилили підготовку до можливої війни за Тайвань.

Нагадаємо, китайська армія організувала спільне патрулювання бойової готовності та справжні бойові навчання у морському та повітряному просторі навколо Тайваню. Під час військових навчань 28 літаків Китаю увірвалися до зони ППО Тайваню.