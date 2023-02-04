У Пентагоні відповіли на можливе використання ЗСУ ракет GLSDB для звільнення Криму

У Пентагоні прокоментували можливе використання Збройних сил України далекобійних ракет GLSDB для звільнення Криму, повідомляє Новое время.

Як заявив у ході брифінгу офіційний представник Пентагону Патрік Райдер, Україна самостійно має вирішувати, які операції проводити для звільнення своїх територій.

За його словами, ракети GLSDB дадуть Україні можливість ведення вогню на великі відстані.

Таке озброєння дозволить українській армії здійснити операції як щодо захисту своєї країни, так і щодо повернення тимчасово окупованих територій.

"Коли справа доходить до українських планів операцій, очевидно, що це їхнє рішення. Я не збираюся говорити або робити припущення про можливі майбутні операції, але знову ж таки, весь цей час ми працювали з ними, щоб надати їм можливості, які дозволять їм бути ефективними на полі бою" , - сказав Райдер.

3 лютого США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 2,175 млрд доларів, що включає, зокрема, дві установки ЗРК HAWK, 250 систем Javelin, безпілотники Puma, радари та боєприпаси.

Пізніше в Пентагоні підтвердили, що новий пакет військової допомоги включатиме ракети GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) з радіусом дії 150 км.

GLSDB – спільна розробка американської компанії Boeing та шведської Saab. Ці боєприпаси можна запускати з установок HIMARS і M270, які вже є в Україні, писав італійський військовий експерт Томас Тейнер. Для наведення на ціль GLSDB має інерційну навігаційну систему та використовує GPS. Після запуску бомба розгортає крила та фактично планує до своєї мети.