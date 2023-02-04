У Борисівці Білгородської області горить завод після потрапляння снарядів
У Борисивці Бєлгородської області в Росії внаслідок потрапляння снарядів відбулась пожежа, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ Вячеслав Гладков.
"Снаряди потрапили на територію промислового заводу. За попередньою інформацією, постраждалих немає: людей встигли вивести на безпечну відстань.
Сформовано оперативний штаб. Усі аварійні служби виїхали на місце", – написав він.
Місцеві пабліки виклали відео пожежі на промисловому заводі.
За їхньою версією, мова про пожежу на Борисівському заводі мостових металоконструкцій. У деяких соцмережах повідомляють, що на цьому заводі виготовляли конструкції для Кримського мосту.