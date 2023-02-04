Нардеп: В Україні знову продовжать воєнний стан та мобілізацію

Верховна Рада України найближчим часом знову продовжить строк дії воєнного стану та загальної мобілізації, повідомляє Новое время.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

За його інформацією, ці продовження почнуть діяти після 19 лютого 2023 року і дуже ймовірно, що триватимуть знову 90 днів.

"Відповідні два Закони про затвердження Указу будуть внесені Президентом найближчим часом, і після чого відбудеться їх схвалення Радою на наступному тижні" , — повідомляє Железняк.

Це буде вже шосте продовження воєнного стану від початку повномасштабної війни. До цього Рада вже схвалювала аналогічні рішення 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.