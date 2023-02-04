ДТЕК: Вся Одеса та передмістя тимчасово залишилися без електрики

Місто Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені через другу за добу масштабну аварію на підстанції НЕК Укренерго, що сталася вранці у суботу, 4 лютого, повідомляє Новое время.

Про це повідомили у ДТЕК Одеські електромережі.

У компанії заявили, що енергетики вже працюють над заживленням критичної інфраструктури, електропостачання буде відновлено відразу після завершення робіт.

В Одеській райдержадміністрації також повідомили, що на об'єкті триває рятувальна операція.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що наразі триває підключення до електроенергії основних об'єктів критичної інфраструктури (котелень, водопровідних станцій, лікарень тощо).

"Енергетики роблять все можливе для усунення наслідків аварії, відновлення електропостачання потребує певного часу" , — зазначив він.

Напередодні, 3 лютого, через масштабну аварію на підстанції в Одесі було знеструмлено три райони міста та частина Одеського району.