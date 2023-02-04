Регіони: росіяни обстрілювали дев’ять областей, є загиблі

Російські окупанти протягом 3 лютого обстрілювали дев’ять українських областей, внаслідок чого щонайменше троє загиблих цивільних, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення ОВА.

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій:

Чернігівщина: за добу — 3 обстріли, Чернігівський та Новгород-Сіверський райони. Із мінометів, сумарно 55 вибухів від мін. Без втрат та руйнувань.

Сумщина: вчора протягом дня без обстрілів. Ввечері — мінометний обстріл (20 приходів) по території Білопільської громади. Без людських втрат та руйнувань інфраструктури.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Кам'янське, Червоне, Затишшя, Єгорівка, Залізничне, Оріхів, Малі Щербаки, Новоданилівка, Ольгівське, Мала Токмачка, Чарівне, Щербаки, Полтавка, Зелений Гай, Новоселівка, Шевченко, Новокарлівка, Білогір'я, Степове, Плавні, Степногірськ, Зарічне, Комишуваха. Надійшло 36 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Дніпропетровщина: за минулу добу зафіксовано обстріл Марганецької громади Нікопольського району. Вночі ворог гатив там зі ствольної артилерії. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Харківщина: на Слобожанському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Ветеринарне, Глибоке, Огірцеве, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ. На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне, Голубівка, Куп’янськ і Кислівка.

У смт Дворічна вчора вдень зафіксоване пряме влучання в квартиру на другому поверсі житлового будинку. Також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди. Без постраждалих. За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, вчора в Ізюмі на протипіхотній міні "пелюстка" підірвалося 7 підлітків 14-17 років. Всі вони отримали осколкові поранення та госпіталізовані для дообстеження, життю постраждалих наразі загрози немає.

Луганщина: за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Греківки, Невського, Кремінної і Діброви. На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах Новоселівського і Стельмахівки. На Лиманському напрямку росіянами обстріляні Макіївка, Червонопопівка і Діброва. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: зранку — масований артобстріл старої частини Авдіївки. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Вночі — ракетний обстріл Краматорська. Росіяни випустили по місту дві ракети, влучили у промислову зону — пошкоджено приміщення промислового підприємства та фермерського господарства.Без жертв. Напередодні вдень — обстріл центральної частини Торецька. Пошкоджено 34 будинки, 8 обєктів комунальної власності (2 дитсадки, амбулаторія, бібліотека, будівля Укрпошти, редакція газети, ЦНАП, будинок культури). Одна людина загинула.

Обстріли Курахівки та Курахового Курахівської громади. Пошкоджено 8 приватних будинків у Курахівці. Поранено трьох людей. Незмінно важкою залишається ситуація поблизу Бахмута, Соледара та Вугледара. На Донеччині за добу: 2 загиблих, 14 поранених.

Миколаївщина: вчора ворог здійснював обстріл з РСЗВ по населеному пункту та акваторії Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, господарські споруди. Постраждалих немає. Також вчора вдень ворог завдавав ударів зі ствольної артилерії по Куцурубській громаді. Без жертв.

Херсонщина: за даними ГШ ЗСУ, артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Качкарівка, Козацьке, Республіканець і Херсон. У Херсоні загинула одна людина. Ще одна людина – поранена. Унаслідок обстрілів пошкоджені квартири та приватні будинки. Села Тягинської громади Ольгівка та Львове постраждали від ворожих обстрілів.

У селі Львове пошкоджені школа, магазин, сільська рада, житлові будинки. У селі Ольгівка – магазин. Зі звільненої Херсонщини автотранспортом евакуйовано 54 особи, з них 6 – діти.