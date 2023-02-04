Подоляк нагадав, чим загрожує світу перемога Росії у цій війні

У разі перемоги Росії у війні, Кремль продовжить звичну для нього справу - інвестувати в тероризм, вбивати й втручатися у справи інших країн, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Росія не зупиниться, якщо не програє. Вона продовжить інвестувати в тероризм в Європі. Вона робитиме це ще сміливіше. Вона буде втручатися у вибори, вбивати політичних конкурентів. Спалахи сепаратизму стануть правилом. Ви хочете жити в такому світі? Адже саме в цьому полягає суть "русского мира" , - пише Подоляк.

Нагадаємо, на думку Подоляка, на річницю повномасштабного вторгнення Росії, не варто очікувати від ворога чогось "великого і потужного".

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Росія може розпочати наступ на сході та півдні до річниці вторгнення в Україну.