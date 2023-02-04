СБУ опублікувала ексклюзивне відео повернення 116 українських захисників

Служба безпеки України оприлюднила відео з обміну полоненими, в рамках якого вдалося повернути 116 українських захисників, повідомляє Новое время.

"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими" , - зазначає пресцентр СБУ.

4 лютого Україна та РФ провели черговий обмін полоненими. З російського полону повернулися ще 116 українців, зокрема захисники Маріуполя, херсонські партизани та снайпери з Бахмутського напрямку.

Серед звільнених також 87 військовослужбовців ЗСУ (двоє з яких — із ССО), вісім бійців ТрО, сім з Нацгвардії, шість із Нацполіції, п'ять службовців Держприкордонслужби, двоє з ВМС та один представник ДСНС.

Звільнені двоє офіцерів та 114 рядових та сержантів.

Крім того, вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців — 28-річного Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна-добровольця — українця, який служив у Французькому іноземному легіоні, який після початку повномасштабного вторгнення повернувся захищати Україну - 23-річного Євгена Кулика.