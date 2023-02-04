Міноборони Британії показало, як ЗСУ освоюють танки Challenger 2

Міноборони Великої Британії розповіло про те, що українські танкові екіпажі швидко навчаються управлінню танками Challenger 2, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у Twitter британського оборонного відомства.

"Танкові екіпажі Збройних Сил України цього тижня швидко освоювали управління могутніми танками Challenger 2.

Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину і повернути територію" - йдеться у повідомленні.

Tank crews from the Armed Forces of Ukraine have been quick to master the controls of the mighty Challenger 2 this week. The UK is providing Challenger 2 tanks to Ukraine to help them defend their homeland and retake territory.@DefenceU???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/iHiOmqR14U — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) February 4, 2023

Як повідомлялося, міністр оборони Бен Воллес заявив, що танки, які Велика Британія пообіцяла передати Україні, прибудуть на фронт до літа.

Британський уряд пообіцяв надати 14 танків.