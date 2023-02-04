Міноборони Британії показало, як ЗСУ освоюють танки Challenger 2
Міноборони Великої Британії розповіло про те, що українські танкові екіпажі швидко навчаються управлінню танками Challenger 2, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у Twitter британського оборонного відомства.
"Танкові екіпажі Збройних Сил України цього тижня швидко освоювали управління могутніми танками Challenger 2.
Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину і повернути територію" - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, міністр оборони Бен Воллес заявив, що танки, які Велика Британія пообіцяла передати Україні, прибудуть на фронт до літа.
Британський уряд пообіцяв надати 14 танків.