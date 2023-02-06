FT: РФ готує масштабний наступ у найближчі 10 днів

Протягом наступних 10 днів Росія планує розпочати новий масштабний наступ. Про це пише британське видання Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ, повідомляє Українська правда.

Як пише FT, Київ отримав "дуже надійні дані розвідки" про намір РФ розпочати новий наступ.

Метою російського наступу видання називає окупацію всього Донбасу. Повідомляється, що наступ російської армії може розпочатися в районах міст Кремінна і Лиман, де ворог вже кілька тижнів концентрує великі сили.

Крім того, FT відзначає, що Кремль нарощує свої війська на півдні Донецької області, перекидаючи додаткові сили у населенні пункти навколо Маріуполя.

Видання пише, що агресор має намір розпочати наступ до того, як Україна отримає західні танки та озброєння.

Анонімний радник ЗСУ також повідомив FT, що наступ росіян, ймовірно, очолять елітні підрозділи.

"Це справжні механізовані бригади, навіть якщо вони менш боєздатні, ніж були на початку війни. Вони посилили повітряно-десантні та морські підрозділи. Це не водії автобусів та шкільні вчителі" , – розповів він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що росіяни хочуть в лютому спробувати відігратися за торішні поразки, але Україна має вистояти.