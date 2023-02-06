Генштаб: Захисники за добу знищили близько 870 загарбників
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 132 160 військових, 3 231 танк та 6 415 бойових броньованих машин.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 132 160 (+870) осіб ліквідовано,
- танків – 3 231 (+11) од.,
- бойових броньованих машин – 6 415 (+10) од.,
- артилерійських систем – 2 231 (+5) од.,
- РСЗВ – 461 (+1) од.,
- засобів ППО – 227 (+0) од.,
- літаків – 294 (+0) од.,
- вертольотів – 284 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+0) од.,
- крилатих ракет - 796 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 104 (+13) од.,
- спеціальної техніки – 203 (+0) од.
Дані уточнюються.