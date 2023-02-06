Ситуація в регіонах: Вдарили по Авдіївці та бої біля Бахмута

За інформацією голів ОВА, окупанти вранці здійснили масований обстріл Авдіївки на Донеччині, снаряди влучили у центр населеного пункту, продовжуються інтенсивні бої поблизу Бахмута, Соледара та Вугледара, повідомляє Українська правда.

Донеччина: впродовж доби зменшились інтенсивність обстрілів позицій та окраїн Торецької громади з важкого озброєння та стрілецької зброї.

Вчора внаслідок ворожого артобстрілу було пошкоджено будинок та сталося займання даху будинку у м.Торецьк (с.Дружба).

Ситуація напружена, але контрольована в районі Озорянівки, Курдюмівки, Шуми та Нью-Йорку, проходять постійні штурмові дії з боку загарбників.

Вночі по Очеретинській громаді були поодинокі обстріли позицій по лінії бойових дій. Зранку інтенсивність обстрілів збільшилася.

Авдіївська ВА: на ранок відбувся масований артобстріл міста. Снаряди влучили у центральну частину. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. По лінії оборони навколо Авдіївки тривають хаотичні обстріли позицій.

Інтенсивність боїв поблизу Бахмута, Соледара, Вугледара не зменшується.

Почастішали обстріли Курахового та Курахівської громади. Зокрема, протягом минулої доби — 5 обстрілів: околиці Курахового та правого берега Курахівського водосховища, ракетні удари по м.Гірник та смт.Курахівка. Поранених та загиблих немає. Внаслідок обстрілів пошкоджено в м.Курахове приватний житловий будинок, в м.Гірник — 7 приватних житлових будинків, 1 приватний житловий будинок та крамницю в смт.Курахівка.

Протягом доби - обстріли Сіверська (зруйновано кілька приватних будинків) та населених пунктів громади.

Не припиняються обстріли селищ Торське та Зарічне Лиманської громади.

На Донеччині за добу: 1 загиблий, 1 поранений.

Луганщина: основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямках.

На Куп’янському напрямку ворог стріляв по районах Новоселівського і Стельмахівки.

На Лиманському напрямку під вогонь росіян потрапили Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва.

Ситуація в області залишається складною.

Чернігівщина: один обстріл за добу — Новгород-Сіверський район, із АГС (25 вибухів). Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вчора протягом дня ворог здійснив обстріли 3 територіальних громад області: Есманьської, Середино-Будської, Дружбівської. Було зафіксовано 17 прильотів.

На щастя, без втрат та руйнувань.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Щербаки, Затишшя, Малинівка, Темирівка, Преображенка, Приморське, Оріхів, Новоданилівка, Ольгівське, Мала Токмачка, Чарівне, Новоандріївка, Червоне, Білогір'я, Зелений Гай, Новоселівка, Кам'янське, Малі Щербаки, Степове, Павлівка.

Надійшло 10 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Детальна інформація уточнюється.

Дніпропетровщина: протягом минулої доби ворог продовжував терор жителів області.

Вчора зранку агресор вдарив по Синельниківському району — поцілив по Великомихайлівській громаді. Росіяни гатили з важкої артилерії. Минулося без постраждалих. Але снаряди зачепили лінію електропередач.

Вночі неспокійно було на Нікопольщині. Зі ствольної артилерії окупанти обстріляли

Марганецьку громаду. Понад 20 ворожих снарядів було випущено в сторону мирного населення. Без жертв.

Всі наслiдки обох атак ще з'ясовуються.

Харківщина: внаслідок вчорашнього ранкового удару зранку ракетами С-300 по центру Харкова — одне влучання було в академію міського господарства імені О.М. Бекетова, друге — в житлові будинки. Поранення отримали 5 людей.

Протягом минулої доби на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів: Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Бударки і Рублене.

На Куп’янському напрямку ворог стріляв по районах населених пунктів Піщане, Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка.

За добу внаслідок артилерійських, мінометних та ракетних обстрілів пошкоджень зазнали 8 багатоквартирних будинків, 1 об'єкт інфраструктури, 1 офісне приміщення та 3 автомобілі.

Одещина: тривають роботи з ліквідації наслідків аварії на одній з підстанцій в Одеській області - ситуація поки що залишається складною. Без світла залишаються близько 300 тисяч абонентів. По місту Одеса та районах області працюють Пункти Незламності, окрім цього розгорнуті спеціальні намети пунктів незламності від ДСНС.

Миколаївщина: вчора вдень та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійські удари по населенному пункту та акваторії Очаківської громади. Без жертв та постраждалих.

Херсонщина: за інформацією ГШ ЗСУ, обстрілів зазнали Херсон, а також Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Милове, Берислав, Веселе, Іванівка, Микільське, Чорнобаївка, Антонівка, Дніпровське та Гончарне. Загалом майже 20 населених пунктів.

Російські окупанти проводять обшуки в населеному пункті Кринки Херсонської області з метою викрадення у цивільного населення човнів, водних двигунів та іншого обладнання для переміщення водою.

Внаслідок вчорашнього масованого вогня по Чорнобаївці пошкоджено 6 житлових будинків. Також руйнувань зазнали й життєво важливі комунікації – електролінії, газогін та водопровід.

Одна людина дістала поранення, постраждалого госпіталізовано.

Також окупанти відкрили вогонь по будівлі ліцею у Херсоні. Через ворожу атаку сталася пожежа у двоповерховому приміщенні навчального закладу. Без жертв.

Загалом протягом доби дістали поранення 4 людини.

Зі звільненої Херсонщини автотранспортом евакуйовано 40 осіб, з них 4 – діти.