Зеленський вніс до ВР законопроекти щодо продовження військового стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти №8419 та №8420 щодо затвердження указів про продовження терміну дії військового стану та терміну проведення загальної мобілізації.

Законопроекти пропонують продовжити термін дії військового стану в Україні з 5.30 19 лютого на 90 діб, а також термін проведення загальної мобілізації на 90 днів з 19 лютого.

Згідно з документами, закони набудуть чинності з моменту їх прийняття