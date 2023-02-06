Ще один нардеп від ОПЗЖ складає мандат

Нардеп Ігор Абрамович, обраний від забороненої партії ОПЗЖ, написав заяву про складання мандату. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Сьогодні (6 лютого – ред.) написав заяву про складання мандата Ігор Абрамович" , - написав Арахамія.

Глава фракції СН нагадав, що саме вихід Абрамовича з лав фракції ОПЗЖ у перший день повномасштабного вторгнення Росії заклав початок її подальшого розвалу в українському парламенті.

Арахамія закликав інших депутатів від забороненої ОПЗЖ наслідувати цей приклад і також скласти мандати.

Абрамовича у 2019 році було обрано народним депутатом 9 скликання від партії "Опозиційна платформа – За життя" (номер 14 у списку партії) і був членом однойменної фракції у ВР.

За даними руху Чесно, з 24 лютого по 1 червня 2022 року нардеп пропустив усі засідання Ради, за якими є дані. У серпні 2022 року Українська правда повідомляла, що народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Ігор Абрамович живе на Блакитному березі у Франції.

Раніше Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна (втратили громадянство України) та Андрія Аксьонова (за власною заявою)