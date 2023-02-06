Зеленський може приїхати на саміт ЄС до Брюсселя – FT
ЄС планує, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів країн-членів на цьому тижні. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на людей, поінформованих про відповідні плани, повідомляє Європейська правда.
Джерела Financial Times підкреслили, що проблеми з безпекою можуть зірвати візит українського президента.
Згідно із запропонованим планом, Зеленський має виступити на спеціальній сесії Європейського парламенту, що викликає занепокоєння з точки зору безпеки.
Минулого тижня український лідер приймав у Києві президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн та голову Європейської ради Шарля Мішеля.
"Відверто кажучи, є великі ризики, якщо я кудись поїду. Це правда", - сказав Зеленський журналістам у п'ятницю, відповідаючи на запитання про можливий візит до Брюсселя.
Ця поїздка стане, якщо відбудеться, другим візитом Зеленського за межі України після повномасштабного вторгнення Росії майже рік тому. У грудні він відвідав Вашингтон.
У четвер 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі на саміт, де заплановані теми для обговорення - Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США.