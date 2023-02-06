ГУР: РФ потрібно 2 місяці, щоб зібрати нові військові формування

Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб зібрати нові військові формування – наступати можуть на трьох напрямках. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибіцький.

"Якщо говорити про укомплектування ворожих військ, то Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб зібрати військові формування, і будь-який російський успіх на полі бою залежатиме від того, наскільки добре росіяни будуть оснащені і підготовлені.

Ми визначили, що наступи військ РФ можуть бути у Донецькій та Луганській областях, а також, можливо, у Запоріжжі. При цьому на Херсонщині та в Криму війська РФ вестиму оборону" , - стверджує Скибицький.

У розвідці додають, що стежать за заходами, які може проводити або проводить 12 Головне управління міністерства оборони РФ, яке відповідає за підготовку і доставку ядерних зарядів до зброї.