РФ незабаром отримає нову партію іранських дронів - розвідка

Росія використала близько 660 іранських дронів-камікадзе "Shahed" у війні проти України – невдовзі буде нова партія безпілотників. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибіцький.

"Що стосується дронів, то у РФ реально є проблеми з арсеналом, у тому числі і з безпілотниками. На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів-"Шахедів". За контрактом передбачено 1750 одиниць. Також потрібен час для їх доставки та підготовки.

За нашими даними, зараз у них буде чергова партія постачання - уточнюватимемо кількість дронів" , - заявив Скибицький.

Розвідка зазначила, що раніше росіяни завозили партіями по 250-300 штук.

У ГУР додали, що масований рій дронів необхідний для того, щоб прорвати українську систему ППО та потрапити до об'єктів. Якщо запускати невелику кількість – по 5-10 безпілотників – такого ефекту не буде.