У Норвегії планують виділити пакет допомоги Україні на 6 млрд євро

В уряді Норвегії представили пакет допомоги Україні у розмірі понад 6 млрд євро, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявили прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та міністр фінансів Трігве Слагсволд Ведум із посиланням на телекомпанію NRK.

Зазначається, що пакет допомоги включає у себе кошти на реконструкцію й озброєння для України.

"Ми пропонуємо виділяти Україні 15 мільярдів норвезьких крон (1,37 млрд доларів) щороку протягом п'яти років. Це 75 мільярдів (6,88 млрд доларів). Існує пропозиція, що цього року 50% буде спрямовано на оборону України, тобто на військову допомогу, а 50% — на цивільну допомогу" , — каже прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Прем'єр додав, що він сподівається досягти угоди щодо пакета допомоги до 24 лютого — річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України.