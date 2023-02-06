Німеччина розраховує "швидко" відправити в Україну танки Leopard 2

Німецький уряд очікує, що поставка основних бойових танків Leopard 2 в Україну разом з європейськими партнерами відбудеться "швидко", повідомляє Європейська правда.

Про це пише Spiegel.

"Німецькі зобов'язання залишаються чинними" , - заявив у Берліні заступник речника уряду Вольфганг Бюхнер.

Водночас він не зміг надати жодної інформації про деталі та зобов'язання інших урядів. Німеччина пообіцяла поставити 14 танків зі складів Бундесверу.

Разом з іншими партнерами для України буде сформовано два батальйони з танками Leopard 2.

Як повідомлялося, що 6 лютого стартує навчання українських танкових екіпажів за межами України на німецьких танках Leopard.