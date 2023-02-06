ДПСУ: Прикордонники зупинили російську атаку на околицях Бахмута

Українські прикордонники зупинили атаку російських окупантів на околицях Бахмута Донецької області увечері 5 лютого, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Учора надвечір російсько-окупаційні війська атакували позиції Держприкордонслужби на околицях Бахмута. Штурмовий підрозділ намагався прорвати лінію оборони прикордонників" , – повідомляє відомство.

Окупанти спробували добігти до приміських будівель під мінометним вогнем, втрачаючи живу силу. Прикордонники відкрили вогонь з автоматичних гранатометів та зупинили атаку, а піхота росіян роз'єдналася на малі групи. Далі українські захисники у ближньому бою перехопили ініціативу та по черзі ліквідували осередки штурмовиків.

Прикордонники повідомили, що під час зачистки місцевості взяли в полон вагнерівця та мобілізованого з Татарстану. Один із них був поранений і залишений вмирати серед уже мертвих окупантів. Захопленим окупантам було надано необхідну медичну допомогу.

"Ситуацію на напрямку головного удару ворожих сил стабілізовано, рубіж оборони втримано. Загалом у ході бою знешкоджено 26 окупанта, зокрема: 9 ворогів знищено, 15 поранено, 2 взято в полон" , — йдеться у повідомленні.

Бахмут залишається однією з найгарячіших точок, де тривають найагресивніші бої. За даними Міноборони, минулого тижня війська РФ кинули всі свої сили на прорив та оточення Бахмута.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські захисники не мають наміру здавати місто.