Зеленський запропонував Раді кандидатуру Малюка на посаду голови СБУ

У понеділок, 6 лютого, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення виконувача обов’язків Василя Малюка головою СБУ, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у проекті постанови.

У картці законопроекту йдеться, що цей документ вже направлено на розгляд до відповідного комітету.

Малюк виконував обов'язки керівника відомства після звільнення Івана Баканова.

18 липня президент призначив в.о. керівника СБУ Василя Малюка та вніс до парламенту проект постанови про звільнення Баканова.