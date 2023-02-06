Данілов: Російська армія через санкції отримує зброю низької якості
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що російська армія через західні санкції почала отримувати зброю зниженої якості та точності, повідомляє Новое время.
"Російська армія в результаті західних санкцій почала отримувати зброю зниженої якості та точності, намагаючись зберегти кількісні показники", - написав він у Twitter.
Данілов додав, що стратегія України — ставка на якість передових технологій, а не безліч мобілізованих.
Раніше спікер військової розвідки України Вадим Скібіцький повідомляв, що в Росії продовжують виробляти ракети, але спроби проводити імпортозаміщення та спрощувати виробництво призводять до того, що це вже «зовсім не та» зброя.
Скібіцький зазначав, що спрощення виробництв стосується насамперед високоточного озброєння і в результаті "воно вже перестає бути високоточним".