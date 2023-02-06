Гайдай: Окупанти готують три наступальні операції у Луганській області

Окупанти готують наступ на трьох напрямках у Луганській області — в районі Білогорівки, Кремінної та Сватового, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"На сьогодні кількість атак збільшилась. Це не повномасштабний наступ, а підготовка до нього" , - сказав він.

Гайдай додав, що окупанти шукають слабкі місця та стягнули до лінії фронту "чимало техніки" і десятки тисяч військових.

"Я думаю, що в Луганській області буде три наступальні операції. Це приблизно Білогорівка, Кремінна та Сватова" , - зазначив він.

Раніше Гайдай говорив, що новий наступ окупаційних військ РФ в області очікується будь-якого дня після 15 лютого.

В українській розвідці повідомляли, що війська РФ можуть піти у новий наступ у Донецькій, Луганській та Запорізькій області.

За даними Bloomberg, російський диктатор Володимир Путін розраховує, що новий наступ армії РФ у лютому-березні 2023 року дозволить окупантам перехопити ініціативу у ЗСУ. При цьому він налаштований вести війну проти України багато років.