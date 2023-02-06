Шмигаль вніс до Ради подання на призначення Клименка главою МВС
Прем'єр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради поданння на призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram.
"У Верховній Раді України зареєстроване подання прем’єр-мінстра України Д.А. Шмигаля про призначення Клименка Ігора Володимировича міністром внутрішніх справ України".
Що передувало: Кабінет міністрів поклав виконання обов'язків міністра внутрішніх справ на голову Нацполіції Ігоря Клименка.
Передісторія:
- Вранці 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа.
- У результаті авіакатастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович, помічники та охорона міністра. Всього загинули 14 людей, серед яких – одна дитина.
- Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.
- Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій – порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.