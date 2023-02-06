Шмигаль вніс до Ради подання на призначення Клименка главою МВС

Шмигаль вніс до Ради подання на призначення Клименка главою МВС
Фото: МВС

Прем'єр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради поданння на призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

"У Верховній Раді України зареєстроване подання прем’єр-мінстра України Д.А. Шмигаля про призначення Клименка Ігора Володимировича міністром внутрішніх справ України".

Що передувало: Кабінет міністрів поклав виконання обов'язків міністра внутрішніх справ на голову Нацполіції Ігоря Клименка.

Передісторія:

  • Вранці 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа.
  • У результаті авіакатастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович, помічники та охорона міністра. Всього загинули 14 людей, серед яких – одна дитина.
  • Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії. 
  • Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій – порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії. 

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