УГКЦ оголосила про перехід на новоюліанський календар: що зміниться

З 1 вересня 2023 року Греко-Католицька Церква в Україні проводитиме богослужіння за новоюліанським календарем, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив глава Церкви Блаженнйший Святослав (Шевчук) у прямому ефірі "Живого телебачення" з посиланням на сайт УГКЦ.

"Взявши до уваги численні прохання віруючих та провівши попередні консультації із духовенством та монашеством нашої церкви про назрілу потребу реформи Літургійного календаря УГКЦ в Україні, а також зважаючи на душпастирські рації: УГКЦ в Україні перейти з 1 вересня за новим стилем (початок Індикту) 2023 року Божого на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної Пасхалії. Для тих парафій чи поодиноких громад, які відчувають себе ще не готовими до такого кроку (за окремим благословенням єпархіального єпископа), залишити можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року Божого" , — цитує УГКЦ у 5-й постанову 93-ї сесії Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні, яка відбулася 1-2 лютого 2023 у Львові-Брюховичах.

Так, за "новим" новоюліанським календарем низка церковних свят переноситься зі "старих" дат. Наприклад, Різдво греко-католики святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня, Покрову — 1-го, а не 14 жовтня, а День Святого Миколая — 6-го, а не 13 грудня.

Дата святкування Великодня не зміниться.