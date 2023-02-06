Подоляк: На фронті розпочався ключовий етап війни, йде боротьба за ініціативу

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що на фронті йде боротьба за ініціативу, повідомляє Новое время.

"Сьогодні відбувається ключовий етап, коли триває боротьба за ініціативу, хто володітиме цією ініціативою. Зрозуміло, що Росія йде ва-банк" , - сказав він в ефірі телемарафону.

Радник зазначив, що саме з цієї причини Росія проводить мобілізацію та просить додаткові ресурси у Білорусі, Ірану, Еритрею чи Північної Кореї.

За словами Подоляка, союзники України та Київ розуміють, що ЗСУ потребують більшої кількості певних видів озброєння, включаючи снаряди та ракети.

При цьому радник не вважає, що найближчі місяці на фронті будуть переломними.

"Дуже дивно вважати, що ці два місяці будуть переломними. Кожен етап – переломний" , – додав він.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков говорив, що під час можливого нового наступу Росії в лютому окупанти не намагатимуться захопити одразу всю територію України, а вестимуть концентровані бої на конкретних напрямках.

Міністр зазначав, що Україна не виключає нового наступу Росії в лютому, але поки що ударних формувань не виявлено.