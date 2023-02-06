У ПЦУ також заявили про готовність перейти на "новий" календар до 1 вересня

Архієрейський собор Православної церкви України (ПЦУ) розгляне питання про реформу церковного календаря у травні, повідомляє Ділова столиця.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив речник Священного синоду ПЦУ Євстратій (Зоря).

Так, Євстратій відреагував на рішення перейти на "новий" календар з боку Української Греко-Католицької церкви.

"Питання про загальну календарну реформу винесене на розгляд Архієрейського Собору, який збереться в травні. До 1 вересня, коли починається новий церковний рік, час ще є. На мою думку, як одного з членів Архієрейського Собору, є всі аргументи та підстави прийняти позитивне рішення, одночасно забезпечивши можливість громадам, які цього бажають, зберегти попередню календарну традицію" , — пише речник ПЦУ.

Нагадаємо, про перехід УГКЦ на "новий" календар оголосив глава Церкви Блаженніший Святослав.