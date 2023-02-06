ЗМІ: Финляндия готова вступить в НАТО, даже если Турция откажет Швеции

Фінляндія готова вступити до НАТО без Швеції, якщо Туреччина чи Угорщина ратифікують лише її заявку на вступ до альянсу, повідомляє Iltalehti, повідомляє Новое время.

За даними видання, питання самостійного вступу до НАТО у Фінляндії було обговорено минулого тижня.

"Слід визнати факти: ми прикордонний сусід Росії. Геополітичне становище Швеції суттєво відрізняється від нашого" , — заявили джерела з питань зовнішньої та безпекової політики Фінляндії.

Вони повідомляють, що якщо навесні Туреччина і Угорщина ратифікують членство Фінляндії, проте хтось із них не ратифікує членство Швеції, то Гельсінкі ймовірно все ж таки ухвалить рішення про самостійний вступ до альянсу.

29 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може погодитися на вступ Фінляндії до НАТО раніше, ніж на вступ Швеції на тлі напруженості у відносинах зі Стокгольмом.