Кулеба назвав пріоритети України на Мюнхенській безпековій конференції

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що нинішня Мюнхенська конференція з безпеки матиме важливе значення, адже там вирішуватимуться питання безпеки України, Європи й світу загалом, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в етері загальнонаціонального марафону в понеділок, повідомляє пресслужба МЗС.

"Цьогоріч ми будемо просувати на Мюнхенській безпековій конференції пріоритетні для України теми. Ключова – це постачання далекобійних ракет і відкриття постачання бойових літаків, оскільки саме літаки є останнім типом зброї, який потрібно розблокувати, всі інші позиції ми за минулий рік відкрили командними зусиллями. Будемо також говорити про членство України в НАТО і взагалі про майбутнє Росії" , – заявив міністр.

Очільник української дипломатії нагадав, що рік тому саме на Мюнхенській конференції Володимир Зеленський виступив із програмною промовою, в якій зокрема закликав надати Україні зброю.

Мюнхенська конференція з питань безпеки пройде з 17 по 19 лютого, напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Цього року на захід не було запрошено жодного представника російського уряду. Утім, замість членів уряду з Росії були запрошені представники громадянського суспільства та опозиції РФ. Серед них – колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров і критик Кремля Міхаїл Ходорковський.