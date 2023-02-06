ЗМІ: Зеленський відвідає саміт глав держав та урядів ЄС

Президент України Володимир Зеленський відвідає саміт глав держав та урядів Європейського союзу. Зустріч лідерів ЄС запланована на 9 та 10 лютого та відбудеться у Брюсселі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Belga.

Інформоване джерело видання повідомило, що Зеленський прибуде до Брюсселя у четвер, 9 лютого, на саміт глав ЄС. Однак із метою безпеки точна програма візиту глави держави тримається в секреті.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що Зеленський може взяти участь у саміті лідерів країн-членів ЄС. При цьому речник глави держави відмовився від коментаря.

Раніше Зеленський заявляв, що хотів би відвідати Брюссель, проте вважає це занадто ризикованим через реванш Росії.

Крім того, в ЄС заявили, що мають відкрите запрошення президенту України Володимиру Зеленському відвідати Брюссель.