Зеленський: Окупанти намагаються оточити Бахмут і зламати нашу оборону
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти намагаються оточити Бахмут у Донецькій області. Він зазначив, що ЗСУ протидіють російським атакам, повідомляє Новое время.
Під час вечірнього відеозвернення Зеленський повідомив, що провів засідання Ставки головнокомандувача у понеділок, 6 лютого. На засіданні було обговорено ситуацію на передовій.
"Ключове — наші дії на передовій. У Донецькій області та інших напрямках. Особлива увага – Бахмуту. Нашому захисту, спробам окупанта оточити місто та зламати там нашу оборону. Протидіємо", - сказав президент.
Він подякував українським воїнам, які обороняють місто. Також Зеленський зазначив, що на Ставці було обговорено питання забезпечення ЗСУ боєприпасами.
Бахмут залишається однією з найгарячіших точок, де тривають найагресивніші бої. За даними Міноборони, минулого тижня війська РФ кинули всі свої сили на прорив та оточення Бахмута.
3 лютого Зеленський заявив, що українські захисники не мають наміру здавати місто.