В ОП назвали моделі спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії

Україна разом із союзниками й партнерами напрацювала три моделі заснування й роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це написав у Facebook заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов.

Перша модель, що розглядається – створення спеціального трибуналу на основі угоди України з ООН із ухваленням відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Інший варіант – створення трибуналу на основі багатостороннього відкритого міжнародного договору між державами цивілізованого світу.

Третя модель – створення спеціального трибуналу як суду, що працюватиме на основі українського права та української юрисдикції, із залученням міжнародного елементу для його побудови і діяльності (міжнародні судді та прокурори, місцеперебування в Європі, міжнародна підтримка).

"Якщо коротко, перші два варіанти є прийнятними і дійсно продемонструють готовність світу до важкого юридичного удару по конкретним міжнародним злочинцям. Третій, гібридний варіант, містить ризики звуження юридичної оцінки триваючої агресії до рівня "міждержавного конфлікту" , – пояснив Смирнов.

Він закликав до створення "територіально максимально широкого міжнародного інституту відповідальності за агресію з максимальним рівнем легітимності й визнання".

"Саме так ми знімемо всі інші спірні питання, зокрема й персональних і функціональних імунітетів посадових осіб країни-агресора" , – вважає заступник керівника ОП.

Як відомо, деякі країни та організації, зокрема Україна, закликають створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією під час вторгнення в Україну. Наприкінці січня представники 20 країн зібралися у Празі на засідання групи зі створення такого спецтрибуналу.