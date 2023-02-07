У штаті Нью-Йорк стався найсильніший землетрус

Неподалік Буффало, штат Нью-Йорк, 6 лютого було зафіксовано землетрус магнітудою 3,8. Це найсильніший землетрус, зареєстрований у цьому регіоні за останні 40 років, повідомляє Новое время.

Вогнище залягало на глибині трьох кілометрів. Це найсильніший землетрус, зареєстрований у цьому регіоні за останні 40 років.

Виконавчий директор округу Ері Марк Полонкарц повідомив, що жодних повідомлень про жертви та руйнування отримано не було.

Сейсмолог Національного інформаційного центру із землетрусів Яареб Альтавіль сказав, що північно-східні землетруси «відбувається постійно» і можуть статися в будь-якому місці.

Телеканал зазначив, що в регіоні Західна Сенека з 1983 року стався 24 землетруси магнітудою понад 2,5, але в понеділок стався найсильніший із них.