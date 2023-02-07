Ситуація на фронті на ранок 7 лютого: інформація Генштабу

За добу 7 лютого Сили оборони України відбили атаки російської армії в районах 10 населених пунктів Луганської та Донецької областей. Окупанти завдали 6 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

У відомстві зазначили, що російська армія продовжує проводити перегрупування за окремими напрямками. Основні зусилля зосереджені на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямах.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Водночас обстріли зазнали районів населених пунктів Попівка та Олександрівка Сумської області та Стрілка, Глибоке, Червоне, Гатище, Вовчанськ та Дворічна — Харківської.

На Куп'янському напрямку ворог обстріляв із танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка на Харківщині, а також Новоселівське та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Терни Донецької області та Майданчик, Краснопопівка, Кремінна та Діброва у Луганській області.

На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили Спірне, Берестове, Білогорівка, Червона Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка.

На Авдіївському напрямку вогневої поразки зазнали Авдіївка, Першотравневе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Перемога та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку ворожі обстріли зафіксовані по Вугледару, Пречистівці, Золотій Ниві та Ненудному Донецькій області.

На Запорізькому напрямку обстріляно райони 23 населених пунктів, зокрема Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Степове у Запоріжжі та Великомихайлівку Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 19 населених пунктів. Серед них – Гола Пристань, Золота Балка, Качкарівка, Мілово, Антонівка та Херсон.

"Окупанти продовжують зазнавати втрат. Для реабілітації поранених і прикриваючись цивільними, противник облаштував черговий військовий шпиталь у Херсонській області.

На першому поверсі Каїрського психоневрологічного будинку-інтернату розмістили військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, а цивільних пацієнтів перевели на інші поверхи. Медичне обладнання окупанти вилучили та перевезли з районної лікарні населеного пункту Велика Лепетиха", - зазначили у Генштабі.

Окрім цього, авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Українські підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 8 районів зосередження живої сили супротивника.