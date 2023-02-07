Революція в інтернет-пошуку. На що здатний ChatGPT і що буде з Google

Чат-бот, який "людською мовою" відповідає на запитання, інтегрують у пошуковик Bing. Як зміниться інтернет-пошук та що взагалі дає користувачам нова технологія, пише Олексій Шевнін, Ділова столиця.

Трохи більше двох місяців тому лабораторія досліджень штучного інтелекту Open AI відкрила публічний доступ до ChatGPT - чат-бота, здатного підтримувати діалог з користувачем, послідовно відповідаючи "людською мовою" навіть на складні питання. По суті це велика мовна модель (large language model, LLM; поточна версія: GPT-3.5), яка працює на основі глибинного навчання на великому корпусі текстів (переважно англійською та до 2021 р. включно) та враховує зворотний зв'язок від людини, щоб давати більш релевантні та "природні" відповіді.

Цікаво, що за кілька днів після публічного запуску база користувачів ChatGPT зросла до мільйона, а до кінця січня перевищила 100 млн. На жаль, доступ до чат-боту з України закрито (хоча, звичайно, є обхідні шляхи підключитися) — в Open AI пояснюють обмеження неможливістю блокувати ОРДЛО та анексований Крим (які разом із Росією підпадають під санкції) окремо від решти клієнтів з української території. Однак у Мінцифрі вже шукають рішення. Ймовірно, українці незабаром без проблем зможуть вести "людські діалоги" зі штучним інтелектом рівня ChatGPT. І так, це не обов'язково буде ChatGPT…

У компанії Alphabet (Google) усвідомлюють появу потужного конкурента. Однак виклик - це не тільки ChatGPT, але і сама нова технологія, що підриває традиційну модель монетизації пошукової системи: якщо браузер відразу відповідатиме на запити, то користувачам не буде сенсу переходити за рекламними посиланнями (а близько 80% доходів Alphabet припадає на цифрову рекламу) . В арсеналі компанії є свої, можливо, не менш хороші продукти на базі штучного інтелекту, такі як велика мовна модель LaMDA. Втім, досі LaMDA призначалася для внутрішнього використання, і ще в грудні Google заявляли, що не поспішатимуть кардинально змінювати пошукову систему. Ризики пов'язані не лише з моделлю монетизації. Чат-бот, який навчається на текстах з інтернету, може легко вводити в оману і таким чином зруйнувати довіру користувачів. Зрештою Alphabet є що втрачати: зараз глобальна частка Google серед пошукових систем сягає 92%.

Однак стрімкий розвиток подій, зокрема плани Microsoft, інвестора Open AI, інтегрувати свій браузер Bing із ChatGPT, змусило лідера ринку рішучіше включитися у боротьбу. Нагадаємо, що Microsoft ще у 2019 р. вклала у стартап Open AI (заснований Ілоном Маском та Семом Альтманом у 2015 р.) мільярд доларів, а в січні заявила про кратне збільшення чека. За даними профільних ЗМІ, Microsoft надасть Open AI потужності своєї хмарної платформи Azure і найближчим часом використовує можливості ChatGPT у вже існуючих продуктах: не тільки Bing, а й, можливо, штатних додатках Windows, таких як "Пошта", "Календар", " Годинник"

Але на що здатна нова технологія, і що не менш важливо, які її обмеження? Розглянемо з прикладу ChatGPT.

Вважаючи, що зі штучним інтелектом можна говорити про все на світі — ми не повинні забувати, що це діалог, а отже, якість спілкування залежить від обох співрозмовників. На прості запити "хто є хто", "що є що", "як зробити..." або навіть "придумай мені..." бот видасть відповідь, але, ймовірно, десь помилиться, щось дофантазує і головне - використовує вже відомі смисли із глибин (або з поверхні) інтернету. Зараз база ChatGPT закінчується в 2021 р., але немає сумнівів, що найближчим часом, зокрема в оновленому Bing, роботі стануть доступні дані з Мережі в реальному часі.

Можливості ChatGPT виходять за межі простого пошуку інформації. Можна попросити штучний інтелект написати ваше резюме, бізнес-план, програму боротьби з корупцією в Україні або статтю у стилі New York Times. Це дуже спростить роботу, якщо ви дійсно хочете створити резюме (і уявляєте яким воно має бути), розробити бізнес-план (і при цьому маєте ідею та розуміння ресурсів), запропонувати антикорупційну програму (і знаєте, куди бити і як оцінити результат) або вже зібрали матеріал для статті. Тільки приписувати собі згенеровані тексти неприпустимо: редакція та читачі завжди повинні знати, яку роботу зробив автор, а яку штучний інтелект. Якщо чат-бот помиляється у відповідях або вас не влаштовує його текст за змістом або стилем - можна робити уточнення, давати більше інформації, розкривати свої побажання, щоразу поглиблюючи діалог. Словом, розмова все одно веде людина, вона бере на себе творчу частину: дає ідеї, виправляє недоліки, дописує і переписує текст відповідно до власних уявлень, як має бути. Зрештою, саме користувач бере на себе відповідальність за весь контент, створений на пару з ботом.

ChatGPT також можна використовувати як всюдисущого помічника. Наприклад, президент KSE, екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Мілованов нещодавно привчив штучний інтелект щодня робити персональний огляд десятків статей про Україну у світових ЗМІ. Для цього були потрібні мінімальні знання мови програмування Python і один вечір. Ну і, звісно, вміння формулювати завдання.

"Моя ідея була придумати якийсь код, який витягує текст статей, а потім автоматично просити ChatGPT зробити по одній пропозиції для кожної статті в стилі, який мені потрібен" , - написав Мілованов.

Як бачимо, і в цьому прикладі творчу частину (ідею) привнесла у діалог людина, а штучний інтелект усе реалізував. Висновок: серйозна робота з великими мовними моделями надає інтерактивності та, відповідно, вимагає від користувача більше творчих зусиль, ніж традиційний інтернет-пошук.

Все це дозволяє упевнено припустити, що технологія пошуку інформації та генерації текстів у режимі діалогу з великими мовними моделями стане частиною нашого життя. Але чи вб'є вона традиційний веб-пошук і чи зможе взагалі замінити людину у сферах, пов'язаних із створенням текстів? Ймовірно, не вб'є та не замінить. Точніше, рутинну роботу на пошук та оформлення інформації, на реферування відомих смислів (навіть представлених у вигляді ідей) штучний інтелект виконає ефективно. Але спрямовувати думку, коригувати зміст та приймати текст все одно буде людина. Чим більше та чи інша активність вимагатиме нових ідей чи відповідальних рішень, тим більше буде роль людини в парі "користувач - чат-бот".

Відповіді бота, наскільки краще вони не стали б згодом (моделі будуть вчитися), навряд чи зможуть повністю замінити традиційний веб-пошук саме через особливості технології. Зараз користувач сам вибирає джерела із "каталогу", відкриває їх і, як правило, бачить контент певного авторства. У випадку з чат-ботом він отримає текст від віртуального посередника, навіть з посиланнями на джерела в інтернеті. До того ж є ризик, що відповіді штучного інтелекту будуть оманливо звучати як істина, хоча насправді будуть упередженими, тому що вони завжди залежать від того, як запитав сам користувач.

Власне, ні Alphabet у Google, ні Microsoft у Bing, схоже, не збираються залишати користувача віч-на-віч з великою мовною моделлю. Формат діалогу працюватиме паралельно з традиційним пошуком. Щодо Google ми це знаємо з наведеної вище заяви Пічаї, а стосовно Bing — зі скріншотів деяких користувачів, які випадково й ненадовго отримали доступ до нових функцій пошукової системи Microsoft.

Ви повинні отримати свої традиційні результати пошуку, але є новий tab для запуску chat pic.twitter.com/ugeYMCNG1c - Owen Yin (@Owen_Yin) February 3, 2023

На закінчення повернемося до моделі монетизації пошукових систем. В іноземних ЗМІ поширюється порівняння, що пошукові системи з чат-ботами функціонуватимуть як консьєржі. А тепер представимо консьєржа готелю, який отримує відкати за те, що направляє туристів у дорогий ресторан за рогом. Теоретично штучний інтелект теж міг би розповідати про певного постачальника на запитання типу