В Одесі оновили графіки відключення світла та скоротили час, коли немає електроенергії. Проте ситуація залишається складною, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

В Одесі та Одеському районі станом на ранок 7 лютого тривають екстрені відключення. Зазначається, що одесити гарантовано дві години зі світлом, наступні вісім - без світла.

"Наразі це той максимум, яким може забезпечити все наявне та справне енергетичне обладнання регіону" , - йдеться у повідомленні.

Енергетикам вдалося скоротити періоди відключень завдяки генераторам. Їх підключили до критичної інфраструктури, аніж розвантажили електричну мережу.